Nabilla et Thomas en Australie : Ils ont failli avoir un accident de la route !

Lundi 28 août, NRJ12 a dévoilé la nouvelle télé-réalité avec Nabilla et Thomas Vergara, Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie. Le concept ? Le couple parcourt le pays en van, accompagné de quelques proches, dont Tarek, le frère de Nabilla. Une aventure au budget très limité qui les prive donc de leur confort habituel.

Dès le premier épisode de ce road trip, on peut voir que le duo a eu chaud. À peine sortis de l'aéroport, les amoureux ont tenté de trouver leur chemin et Thomas Vergara a eu une très mauvaise idée : conduire tout en consultant la carte... Résultat, quelques secondes seulement après avoir tenté de trouver sa route, le beau brun a été klaxonné après avoir fait un écart qui aurait été à l'origine d'un accident. Une sacrée frayeur pour Nabilla qui s'est mise à hurler.

Quelques minutes plus tard, c'est la bimbo qui a tenté de prendre le volant et le résultat, sans carte sur les genoux cette fois, n'a pas été plus glorieux. Il faut dire que conduire à gauche est tout un art...