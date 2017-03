Nabilla et Thomas : Scène de ménage après la soirée avec Jean-Vincent Placé ?

Le 10 mars dernier au petit matin, Nabilla (25 ans) surprenait et amusait tout le monde en postant une photo avec un membre du gouvernement, Jean-Vincent Placé, qu'elle présentait sur Twitter comme étant le président chinois (en ajoutant un drapeau du... Japon), un coup de maître !

Ce que l'on savait moins, c'est que l'euphorie de cette soirée passée au sein du restaurant La Gioia à Paris, restaurant italien réputé du VIP Room, n'a pas duré bien longtemps. En effet, aperçus aux abords des quais de Seine ce même 10 mars lors d'une séance photo improvisée après une escapade tardive chez Monsieur Bleu (restaurant gastronomique du Palais de Tokyo), le ton serait quelque peu monté entre la jolie Nabilla et son petit ami Thomas Vergara.

La cause de cette petite embrouille entre amoureux dans les rues de Paris ? Nabilla n'aurait pas apprécié ce qu'elle a vu sur le téléphone portable de son amoureux alors qu'elle le prenait en photo avec l'appareil en question. Après avoir montré sa stupéfaction, la sublime brune a fait un magistral doigt d'honneur à son compagnon qui est ensuite reparti seul en taxi. Aïe !

Pour rappel, c'est Thomas Vergara qui, sur Snapchat, a dévoilé les propos de l'actuel Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État et de la Simplification. L'homme politique est venu la saluer, a discuté avec elle et a même pris la pose pour des photos. "Il a dit : 'Je te kif.' Il ne la lâche plus", a révélé Thomas. Aussi, sur une vidéo dévoilée par La Nouvelle Édition, on a entendu le membre du gouvernement ajouter : "Je vous trouve généreuse, fraîche..."