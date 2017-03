Exclu – Nabilla : Les photos de sa folle soirée avec un membre du gouvernement !

Nabilla aurait-elle un nouveau fan inattendu ? La starlette de la télé-réalité, qui dînait en compagnie de son chéri Thomas Vergara, jeudi 9 mars dans un restaurant parisien, s'est retrouvée nez-à-nez avec un membre du gouvernement...

Comme l'a relaté Thomas Vergara sur Snapchat, le dîner auquel il prenait part avec Nabilla au restaurant La Gioia (certains ont d'abord annoncé, visiblement par erreur, que c'était chez Monsieur Bleu à l'intérieur du Palais de Tokyo dans le 16e arrondissement de Paris) a pris une amusante tournure lorsque Jean-Vincent Placé, actuel Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État et de la Simplification, l'a reconnue. L'homme politique est venu la saluer, a discuté avec elle et a même posé pour des photos souvenirs. Le tout sous l'oeil amusé de Thomas Vergara, qui a déclaré : "Il a dit : 'Je te kif.' Il ne la lâche plus."

Nabilla, qui a posé avec Jean-Vincent Placé en faisant son désormais célèbre geste du téléphone avec la main, a elle aussi commenté cette rencontre improbable par un "LOL allo".

Sur une vidéo dévoilée par La Nouvelle Édition, on entend le membre du gouvernement, qui a déclaré soutenir Benoît Hamon (PS) pour l'élection présidentielle, ajouter : "Je vous trouve généreuse, fraîche..."

La troupe s'est ensuite retrouvée à faire la fête au U Turn au VIP Room. Le moment a même été immortalisé en photo, en présence de Jean-Roch. Totalement pris dans l'ambiance, Jean-Vincent Placé a fait tomber sa veste de costume et a accepté de faire un peu de promo en portant un T-shirt du créateur Christ Legrand.

Ce vendredi 10 mars, sur Twitter, Nabilla a fait semblant de ne pas connaître la fonction du secrétaire d'État et a tweeté : "Le président Chinois."