Nabilla moquée par Éric Naulleau : elle réplique à sa remarque sexiste

Éric Naulleau s'en prend encore à Nabilla. Cherchant à être drôle, l'ex-chroniqueur de Balance ton poste ! (C8) a eu des propos qui ont fâché la jeune femme. Elle a répliqué sur Twitter.

Rien ne pouvait laisser présager que Nabilla figurerait dans une discussion sur Bernard-Henri Lévy et pourtant... Dimanche 16 juin, Éric Naulleau a écrit : "Bernard-Henri Lévy propose de juger les escrocs du Brexit, bonne idée. Mais venant du spécialiste mondial de Jean-Baptiste Botul et promoteur de la désastreuse intervention en Libye, c'est carrément se foutre de notre gueule. BHL ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît !", a écrit l'homme de télévision. Ce à quoi un usager de Twitter a répondu : "Vous êtes décevant de Nabilla à BHL. J'ai peut-être une plus haute estime de vous que vous ne le méritez... je vous préfère en critique littéraire qu'en commentateur de potins." Un message énigmatique pour nous, auquel Eric Naulleau a souhaité réagir : "De potins et de popotins dans le cas de Nabilla..."