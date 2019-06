Nabilla, enceinte, se dévoile entièrement nue sous la douche

Nabilla Benattia s'impatiente.

Actuellement enceinte de cinq mois, la future maman de 27 ans qui a épousé son chéri Thomas Vergara le 7 mai dernier à Londres a hâte d'accueillir son petit garçon ou sa petite fille. Pour patienter, la star révélée par la télé-réalité vient de décider de s'organiser une petite séance photo sous la douche à Marrakech.

Sur Instagram, les 4,3 millions d'abonnés de Nabilla ont donc pu la découvrir totalement nue ce 13 juin 2019, tandis que ses longs cheveux cachaient ses seins et que sa main gauche était délicatement posée sur son ventre déjà bien rond. "Maman t'attend", a-t-elle écrit (en anglais dans le texte) en commentaire. Bien entendu, en moins d'une heure, la publication de la bombe a recueilli pas moins de 200 000 like et des milliers de commentaires.

Il y a quelques jours, Nabilla était également très touchée par l'attention d'un internaute qui lui soumettait une archive d'elle et de son mari lorsqu'ils échangeaient leur premier baiser dans Les Anges de la télé-réalité 5 (NRJ12). Dans celle-ci, on entendait Thomas commenter : "Avec Nabilla, on se regarde beaucoup, je pense que l'on se plaît beaucoup, que c'est réciproque... Donc, avec la fête, la musique, on s'est vite rapprochés, c'est vrai. J'étais assez surpris. On s'est fait un petit bisou. On ne va pas se prendre la tête, on s'est fait un premier bisou et on verra par la suite comment ça se passe !" Six ans plus tard, le couple se prépare à devenir parent !