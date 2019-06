Nabilla : La future maman très émue en revoyant son premier baiser avec Thomas

Nabilla Benattia s'est montrée très émue sur Twitter ce 10 juin 2019.

La future maman de 27 ans, qui a épousé son chéri Thomas Vergara le 7 mai dernier à Londres, a été très touchée par l'attention d'un internaute qui lui a soumis une archive d'elle et de son mari lorsqu'ils ont partagé leur premier baiser dans Les Anges de la télé-réalité 5 (NRJ12).

Dans celle-ci, on entend Thomas commenter : "Avec Nabilla, on se regarde beaucoup, je pense que l'on se plaît beaucoup, que c'est réciproque... Donc, avec la fête, la musique, on s'est vite rapprochés c'est vrai. J'étais assez surpris. On s'est fait un petit bisou. On ne va pas se prendre la tête, on s'est fait un premier bisous et on verra par la suite comment ça se passe !" Et Nabilla d'ajouter de son côté : "Avec Thomas, on s'est fait un petit bisou. Depuis le début, on s'attire comme des aimants et on n'ose pas trop franchir le pas parce qu'on se pose mille et une questions."

Forcément, en revoyant ses images et en redécouvrant les propos de l'époque six ans plus tard, Nabilla – qui multiplie actuellement les poses mettant en avant son baby bump – n'a pas caché son émotion. "Et maintenant, c'est bientôt le père de mon enfant, je ne réalise toujours pas. Je t'aime tellement @ThomasVergara", a-t-elle réagi publiquement.