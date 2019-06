Nabilla Benattia enceinte et stylée : son nouveau look séduit

La vie de Nabilla Benattia est scrutée à la loupe depuis qu'elle est sous le feu des projecteurs. Elle l'est d'autant plus ces derniers mois, après qu'elle a annoncé être enceinte de son premier enfant, fruit de son union avec Thomas Vergara. Ses abonnés aiment découvrir ses looks de grossesse sur les réseaux sociaux et fort heureusement pour eux, la belle brune de 27 ans se plaît à les dévoiler sur Instagram.

Ce lundi 10 juin 2019, c'est vêtue d'une robe blanche et rouge fleurie qu'elle a pris la pose. Sur la première photo, on peut l'admirer en train de prendre un thé, à Londres, ville dans laquelle son mari et elle résident. Et sur la deuxième, c'est dans la rue, le regard baissé et l'une des mains sur les cheveux, qu'elle s'est mise en scène pour mettre en avant sa tenue, mais aussi son baby bump qui a bien poussé. Un look qui a une fois de plus fait l'unanimité auprès de ses fans.