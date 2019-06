Nabilla enceinte : première image du visage de son bébé !

Nabilla et son mari Thomas Vergara nagent dans le bonheur. En effet, en fin d'année, le couple accueillera son premier enfant ! C'est en avril que la jolie brune de 27 ans a annoncé être enceinte. Depuis, elle partage de tendres moments de sa grossesse avec ses fans. Vendredi 31 mai 2019, la future maman a dévoilé le visage de son bébé pour la première fois.

C'est sur Twitter que Nabilla a sauté le pas en partageant avec ses plus de 2,5 millions d'abonnés les photos de sa dernière échographie. Sur ces images en noir et blanc, un petit visage de bébé apparaît. "OMG je vis les plus beaux moments de ma vie", écrit la jeune femme en légende de ce post. En commentaires, les internautes se sont émerveillés de voir la bouille de l'enfant. "La même bouche que toi", "On voit déjà une ressemblance", peut-on également lire.