Nabilla enceinte, son échographie : première vidéo de son bébé qui bouge...

Nabilla, enceinte de son premier enfant, est de retour chez elle à Londres après une longue escapade américaine... et elle vient de "voir" son bébé pour la toute première fois !

En effet, après avoir enchaîné les looks pointus et extravagants à Coachella et après avoir exhibé fièrement son baby bump à maintes reprises durant son voyage en amoureux, la fiancée de Thomas Vergara, qui a passé son 3e mois de grossesse, a dévoilé les coulisses londoniennes de sa première échographie.

Ce 23 avril 2019, l'ex-star de télé-réalité a publié une story Instagram dans laquelle on la voit allongée alors qu'elle découvre les premières images de son bébé en train de bouger grâce à une échographie. "omg, je suis en plein bonheur", a-t-elle simplement écrit pour commenter ce moment unique dans une vie.

Quelques heures plus tôt, toujours sur Instagram, elle prenait le temps d'écrire un long post à l'attention de son fiancé en légende d'un cliché d'eux deux. "Dès le premier regard, j'ai su que c'était toi. Dans six mois, nous serons trois... Je ne réalise pas encore. Je suis tellement émue et tellement heureuse. Merci la vie de nous donner la chance de devenir parents. Je t'aime plus que tout au monde mon amour @vergarathomas", lançait-elle publiquement.

Pour rappel, c'est le 10 avril dernier que la star de 27 ans a officialisé la nouvelle de sa grossesse auprès de nos confrères de Paris Match. Depuis, elle a confié dans 50 mn Inside (TF1) pourquoi elle adorerait avoir une fille.