Nabilla, Barbie enceinte très décolletée à Coachella : la future maman s'éclate

Nabilla, enceinte de son premier enfant, s'éclate actuellement à Coachella aux Etats-Unis !

Après avoir exhibé fièrement son baby bump dans une robe noire moulant ses formes, la fiancée de Thomas Vergara – qui a passé son 3e mois de grossesse – a décidé de ne pas se prendre au sérieux côté look. Ainsi, avec l'aide se ses assistants qui l'accompagnent partout, Nabilla a voulu déambuler dans les allées de Palm Springs dans un total look Barbie samedi 13 avril 2019.

Longue perruque rose, mini-jupe moulante et flashy rose bonbon, décolleté généreux et chaîne de taille Chanel sur les hanches... La future maman a décidé de se lâcher et de profiter pleinement de l'ambiance décalée et glam du festival. "Just have fun" soit "On s'amuse" en VF, a-t-elle simplement commenté en légende. Dans la foulée, Nabilla a pris la pose avec une autre robe, plus lilas et hippe chic, afin de promouvoir la marque Revolve dont elle est l'une des ambassadrices.

Si quelques esprits grincheux ont inévitablement critiqué le look et l'attitude de la future maman, nombreux sont les internautes à avoir soutenu Nabilla dans ses choix, rappelant au passage qu'une femme enceinte n'était pas malade et qu'elle pouvait s'amuser comme bon lui semblait. "Y'a vraiment des petits esprits ici. En gros être enceinte ça voudrait dire ne plus s'amuser et ne plus vivre ? mais les gars on n'est plus en 1920, c'est fini tout ça ! Aujourd'hui, on peut être une maman ou une future maman et rester une femme, je ne vois pas le problème. Elle a bien raison de profiter de la vie ! Eclatez-vous bien Thomas et toi et vive la vie !", a commenté une internaute, laquelle a aussitôt reçu des coeurs et des bisous de Nabilla.

Pour rappel, c'est le 10 avril dernier que la star de 27 ans a officialisé la nouvelle de sa grossesse auprès de nos confrères de Paris Match.