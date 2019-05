Nabilla Benattia enceinte : Larmes, nausées... Les difficultés de sa grossesse

Vendredi 10 mai 2019, Nabilla Benattia s'est saisie de son compte Snapchat afin de donner des nouvelles de sa grossesse. Si elle est ravie d'être enceinte de son premier enfant, la femme de Thomas Vergara ne cache pas que "ce n'est pas tous les jours facile".

"On a nos humeurs, parfois on est tristes et on pleure. Parfois on est de bonne humeur. Je compte sur le soutien de mes proches", a confié la belle brune de 27 ans. Heureusement, son époux, sa maman ou sa belle-mère la soutiennent à 100%. Cela ne l'empêche pas de se sentir "très seule" parfois : "Je me demande si ça va bien se passer, si je vais réussir. Je me pose plein de questions, mais je pense que c'est pareil pour toutes les mamans."

Autre point compliqué, les nausées matinales qui sont toujours présentes : "Même si j'en suis à mon quatrième mois, j'en ai toujours. C'est devenu un petit rituel : je me réveille, je mange, je vomis et je remange. J'essaie de relativiser. Parfois je suis triste, je pleure, je me pose plein de questions, mais c'est comme ça."

Nabilla tente de rester positive malgré tout, car elle est consciente que c'est "un cadeau du ciel". Et elle sait que son couple est solide. Elle ne doute donc pas du fait que son bébé sera entouré d'amour.

Le 8 mai dernier, Jessica Thivenin émettait les mêmes doutes. La candidate des Marseillais est également enceinte de son premier enfant. Et elle craignait de ne pas être une bonne mère : "Je ne suis pas très bien. Des fois, je pleure pour rien. C'est les hormones. (...) Je me rends compte que je vais être une maman. J'ai peur de ne pas être une bonne maman, je me pose plein de questions. Je ne me rends pas compte. Et quand j'y pense, j'ai peur. Je vous partage toutes mes phases de femme enceinte. (...) Il n'y a pas de raison que je ne m'en sorte pas. Ça y est, je vais être une grande."