Nabilla enceinte et sexy en bikini : baby bump et corps de rêve

La veille, Nabilla avait déjà fait sensation sur les réseaux sociaux. L'ancienne candidate de télé-réalité devenue femme d'affaire avait pris la pose en total look blanc de profil, mains posées sous son ventre de future maman. Une photo qui avait séduit bon nombre de ses plus de 4 millions de followers !

Rappelons que les futurs parents avaient annoncé l'arrivée prochaine de leur premier bébé début avril sur Instagram. Dans la foulée, le couple star avait accordé une interview à nos confrères de Paris Match. "Nous avons grandi ensemble ! Ce fut un long chemin. Aujourd'hui, nous essayons d'être des personnes meilleures, pour notre enfant", avait lancé la jeune femme de 27 ans. Et Thomas Vergara d'évoquer leur désir de devenir père et mère : "Depuis octobre, nous calculions tout ! Ça ne marchait pas, nous ne comprenions pas. Nabilla faisait un test de grossesse tous les jours ! Quand c'est enfin arrivé, nous étions comme des fous." Et depuis, ils partagent ce bonheur avec leurs fans...