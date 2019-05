Nabilla mariée à Thomas Vergara : elle a épousé son amoureux !

C'est officiel, Nabilla, enceinte, et Thomas Vergara se sont mariés ! Il avaient évoqué leur souhait de sceller leur amour il y a plusieurs mois, et voilà que, sans prévenir, la businesswoman et son compagnon ont sauté le pas ce mardi 7 mai 2019 à Londres. La jolie brune de 27 ans a donc dit "oui" à sa moitié durant sa grossesse.

L'annonce a été faite sur Instagram par la jeune mariée elle-même et en photo. Sur le cliché révélant l'heureuse nouvelle, Nabilla prend la pose en robe blanche drapée moulant son baby bump de future maman et escarpins Louboutin nude. Son amoureux Thomas Vergara, en look noir et blanc, la tient par la taille et l'embrasse tendrement sur le nez. "I said yes" ("J'ai dit oui", en français), s'est contentée d'écrire Nabilla en légende de cette jolie photo de couple.