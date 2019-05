Nabilla Benattia enceinte : Son bébé a déjà failli la faire pleurer !

Nabilla Benattia est plus épanouie que jamais. La belle brune de 27 ans s'est mariée à Thomas Vergara le 7 mai 2019. Et elle est enceinte de son premier enfant, un bonheur qu'elle a officialisé lors d'une interview pour Paris Match début avril. Depuis, elle se confie régulièrement sur sa grossesse, sur Snapchat.

Lundi 20 mai 2019 par exemple, l'ancienne star de télé-réalité a révélé qu'elle sentait son bébé bouger : "Maintenant, j'ai envie que mon bébé naisse. Ça fait 4 mois et quelques semaines et j'aimerais bien le voir maintenant. En plus, je l'ai senti bouger aujourd'hui, j'ai failli pleurer. (...) Neuf mois, c'est trop long. Un bébé devrait se faire en quatre mois. J'ai trop envie de le rencontrer, de lui parler, de lui montrer des choses."

Nabilla a ensuite admis auprès de ses abonnés qu'elle ne connaissait toujours pas le sexe de son bébé, car, lors de sa dernière échographie, le gynécologue n'avait pas pu le déterminer. "Quoi qu'il en soit, je m'en fous. L'un ou l'autre, je serai heureuse", a-t-elle précisé. La future maman doit donc prendre son mal en patience et attendre un peu avant d'acheter des vêtements de fille ou de garçon ou pour commencer la chambre de son bébé.

Le 13 mai dernier, Nabilla partageait une nouvelle moins réjouissante pour elle. Elle s'est dévoilée au naturel , affichant son visage... couvert de boutons. "Voilà, j'ai décidé de vous montrer ma peau comme elle est, sans filtre. Je pense que c'est les hormones. J'en ai partout, vraiment partout : dos, visage... Je ne peux rien faire, c'est cool juste avant Cannes. Heureusement qu'il y a le maquillage. Mais ce n'est vraiment pas facile. Une pensée pour tous les gens qui ont de l'acné, ça doit être terrible. C'est hyper dur de voir plein de boutons partout", racontait-elle.