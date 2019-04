Nabilla enceinte de 4 mois : baby bump arrondi dans un maillot de bain sexy

Nabilla est enceinte de 4 mois et l'affiche fièrement sur les réseaux sociaux. L'ex-star de télé-réalité devenue femme d'affaires a confirmé il y a peu que son compagnon Thomas Vergara et elle attendent leur premier enfant. Après avoir dévoilé son baby bump moulée dans un short avec crop top, en robe moulante, la voilà en maillot de bain. Et son ventre arrondi n'a jamais été aussi visible !

"Je nage dans le bonheur", s'est contentée d'écrire la jeune femme de 27 ans en légende d'une photo d'elle trempant les pieds dans la piscine, le corps mis en valeur par un maillot une-pièce marron échancré sur le devant. Une création qui laisse entrevoir la peau de son ventre et bien sûr son baby bump. Sublime, Nabilla passe la main dans ses cheveux et offre son visage au soleil. Cette photo est issue d'un shooting qui a eu lieu le 11 avril 2019 à Hollywood pour la promotion de la marque de maillots de bain marque Day Off swim qui appartient à la future maman.

Le baby bump de la star a donc certainement grossi depuis la prise de cette photo.