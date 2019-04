Nabilla enceinte: baby bump assumé et "envie de pleurer" après une surprise à LA

Nabilla, enceinte de son premier enfant, continue de profiter de la Californie !

Après avoir exhibé fièrement son baby bump dans une robe noire moulant ses formes et multiplié les looks déjantés (dont un de Barbie enceinte !) à Coachella avec l'aide de ses assistants, la fiancée de Thomas Vergara, qui a passé son 3e mois de grossesse, s'est dirigée lundi soir vers Los Angeles.

Une fois dans son hôtel Sofitel de Beverly Hills, l'ex-star de télé-réalité de 27 ans a eu la surprise de voir que l'équipe de l'établissement lui avait souhaité la bienvenue en lui offrant des vêtements et des affaires pour son futur bébé. "C'est la première fois qu'on me fait un accueil comme ça dans un hôtel et j'ai envie de pleurer, franchement ils sont adorables ! Comme on ne connaît pas le sexe, ils ont choisi des couleurs mixtes et c'est trop chou, c'est trop mignon, je suis trop contente et je les remercie un million de fois", s'est-elle émue en filmant les présents pour son compte Instagram.

Dans la foulée, Nabilla a pris la pose dans la salle de bain de sa suite (accompagnée de l'un de ses assistants) et a dévoilé son ventre de plus en plus arrondi grâce à une tenue blanche très moulante.

Pour rappel, c'est le 10 avril dernier que la star de 27 ans a officialisé la nouvelle de sa grossesse auprès de nos confrères de Paris Match. Depuis, elle a confié dans 50 mn Inside (TF1) pourquoi elle adorerait avoir une fille, même si un petit garçon serait également "très bien" évidemment.