Nabilla et Thomas : La date de leur mariage divulguée

Depuis leur rencontre en 2013, Nabilla et Thomas Vergara ont connu différentes périodes plus ou moins agitées dans leur couple - deux caractères explosifs liés par un amour qui semble aussi fort que leurs personnalités -, mais aujourd'hui la sérénité semble de mise. A tel point que leur "vrai" mariage se prépare...

Enceinte de son premier enfant, Nabilla avait partagé un cliché de son mariage avec Thomas Vergara le 7 mai 2019. Une cérémonie très intime qui n'avait pas duré plus de 45 minutes (et n'avait coûté que 220 euros). Sur son compte Instagram, la jolie Nabilla avait posté une simple photo d'elle et de son chéri Thomas avec l'inscription : "I said yes."

Un peu déçus, les fans pensaient assister à une grande cérémonie via les réseaux, sociaux comme l'avaient fait Julien Tanti et Manon Marsault. Mais qu'ils se rassurent, un second mariage est bien prévu. Magali Berdah a révélé l'information dans l'émission Touche Pas à Mon Poste le 7 juin 2019. Très simplement, elle annonce : "D'ailleurs une petite info, leur mariage aura lieu le 30 mai 2020." Une bombe lâchée par surprise sur le plateau qui a étonné tous les invités.

Ce mariage arriverait alors après la naissance de leur bébé, prévue fin 2019. Nabilla et Thomas avaient par ailleurs confié que pour l'éducation de leur bébé, ils préféraient s'installer à Dubaï. Dans le numéro de Paris Match du 10 avril 2019, ils expliquaient : "Avec l'arrivée du bébé, nous partons nous installer à Dubaï. Là-bas, les écoles sont excellentes. La drogue, l'alcool... ça n'existe pas. (...) Nous avons déjà repéré une maison avec un bout de plage à nous. Et plein de chambres. Je pense que Livia (sa grand-mère) vivra avec nous."