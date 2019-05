Julien Tanti et Manon Marsault mariés : Premières photos de la fête !

Après des années d'amour et l'arrivée de leur fils Tiago, né en mai 2018, Julien Tanti et Manon Marsault ont célébré leur mariage ! Une cérémonie qui a commencé jeudi 2 mai 2019 et qui s'étend sur plusieurs jours. Sur les réseaux sociaux, les premières photos de la fête ont été dévoilées.

Jeudi, le couple mythique des Marseillais (W9) s'est dit "oui" à Cassis, dans le Sud de la France. Devant le maire, Julien Tanti portait un costume bleu tandis que Manon Marsault, coiffée d'une queue-de-cheval haute, s'est affichée en combinaison blanche et pailletée à manches volantes.

Après avoir récupéré leur livret de famille, les amoureux ont retrouvé leurs proches ainsi que des camarades de tournage devenus des amis comme Paga, Greg, Nacca, Benjamin Samat, Adixia, Milla Jasmine, Julien Bert ou encore Nikola Lozina. Les futurs parents Carla Moreau, qui affichait un joli baby bump, et Kevin Guedj étaient également de la partie, tout comme Magali Berdah, patronne de Shauna Events, agence d'e-influenceurs dans laquelle les mariés ont signé. Cette dernière ainsi que Carla Moreau ont d'ailleurs eu l'honneur d'être les témoins de Manon Marsault.

Au lendemain de cette première journée de fête, les jeunes mariés ont accueilli leurs convives sur la plage pour un repas en musique sous le soleil. Pour l'occasion, la maman du petit Tiago portait un ensemble crop top/jupe en dentelle transparente blanche. Julien Tanti était quant à lui en costume beige.

Enfin, ce samedi 4 mai 2019, ils célébreront leur amour à l'église en présence de Jessica Thivenin, enceinte, et Thibault Kuro Garcia, fraîchement arrivés de Dubaï. Manon Marsault devrait, comme elle l'avait déjà confié, porter la robe de mariée de sa mère ! À suivre...