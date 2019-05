Carla Moreau (Les Marseillais) enceinte : son joli baby bump fait sensation !

Après avoir gardé le silence pendant trois mois face aux rumeurs, Carla Moreau a annoncé être enceinte de son premier enfant. La candidate des Marseillais Asian Tour (W9) s'apprête à devenir maman cette année ! Depuis qu'elle a officialisé l'heureuse nouvelle, l'amoureuse de Kevin Guedj partage de tendres moments de sa grossesse avec ses fans.

Mardi 30 avril 2019, sur Instagram, la jolie blonde a publié une nouvelle photo de son baby bump. Sur le cliché en question, le visage de Carla Moreau n'apparaît pas. La jeune femme prend la pose allongée sur son lit en short et t-shirt relevé dévoilant un ventre déjà bien arrondi. Sur ce bidon de future maman, la candidate de télé-réalité a déposé d'adorables petits chaussons blancs de nourrisson.

"Jour après jour mon ventre grossit de plus en plus, tellement hâte que ces mois passent vite pour te voir", écrit la belle en légende de cette attendrissante photo likée plus de 220 000 fois en quelques heures. Dans les commentaires, les internautes sont nombreux à féliciter Carla et Kevin pour leur bébé et à complimenter le baby bump de la jeune femme.