Carla (Marseillais) enceinte : Stress, décollement du placenta, ses révélations

Carla et Kevin ont officialisé la nouvelle ce mercredi 24 avril 2019, sur Instagram. Les deux candidats des Marseillais deviendront parents en octobre prochain. Après avoir partagé une photo de son baby bump, la belle blonde de 22 ans s'est confiée sur sa grossesse, sur Snapchat.

Après avoir expliqué qu'elle se sentait libérée d'avoir enfin annoncé être enceinte de son premier enfant, Carla n'a pas caché être quelque peu stressée : "En ce moment, on est trop bien. (...) Avoir un boutchou qui vit en toi, je pense qu'il n'y a pas plus beau, même si on passe par des moments compliqués les premiers mois. C'est trop bizarre de vivre avec un petit être à l'intérieur de toi. En plus, moi je suis trop stressée. Je stresse de tout, je me demande s'il est encore là, j'angoisse. Tellement j'angoisse, j'ai acheté un truc pour écouter le coeur de mon bébé. Je l'écoute le matin et le soir. (...) On est trop heureux avec Kevin."

Elle a ensuite révélé pourquoi ils ont attendu le quatrième mois pour briser le silence : "On a su mi-janvier que j'étais enceinte de quinze jours. Et quinze jours après, j'ai eu un petit décollement du placenta, donc on était trop angoissés. On pensait que c'était le drame. On est allés aux urgences, on est passés par des moments compliqués, on a eu trop peur. Finalement, on nous a expliqué que c'était un petit décollement du placenta et que je ne devais pas bouger du tout pendant trois semaines. (...) Ça a beaucoup joué sur notre moral." Fort heureusement, leur bébé est aujourd'hui en parfaite santé et sera, selon les médecins, grand comme son papa.

Maintenant que c'est officiel, Carla a promis de tout partager avec ses fans, sur ses réseaux sociaux. Elle ne pourra toutefois pas leur dévoiler le sexe de l'enfant pendant un petit moment : "On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. On a pris la décision de ne pas le savoir pour le moment."

Carla n'a pas manqué d'avoir un mot pour les personnes, comme son ex Julien Bert, qui ont parlé de sa grossesse, alors qu'elle n'avait pas été officialisée. Elle a regretté qu'ils évoquent le sujet car c'est un moment qui leur appartenait avec Kevin.