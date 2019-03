Les Marseillais - Julien Bert trompé par Carla : "Ça m'a fait mal"

Lors de la dernière édition des Marseillais VS le reste du monde, Julien Bert s'est mis en couple avec Carla Moreau. Une idylle qui a rapidement pris fin, car la belle blonde de 22 ans s'est remise en couple avec Kevin Guedj lors du tournage. En tout cas, c'est ce que le couple a assuré car, selon les rumeurs, elle aurait trompé Julien avec Kevin.

Un ragot confirmé par Julien Bert lors de son interview Power of love, pour Purepeople : "Oui, je me suis fait tromper par Carla. C'était la première fois de ma vie que ça arrivait. Il a fallu attendre 27 ans. Ça m'a fait mal, parce que je tenais à elle. Mais je me suis dit que j'étais un enfoiré parce que, dans ma jeunesse, je l'ai fait à d'autres filles. Et je pense que ça a été le stop que je me suis mis : plus jamais je ne tromperai une fille dans ma vie."

Le jeune homme de 27 ans s'est ensuite confié sur son premier amour. Une fille avec laquelle il est resté trois ans et demi. "Ce qui nous a un peu séparés, c'est la télé-réalité. J'ai dû partir en tournage et après, on a pris des mondes différents. Mais c'était une très belle histoire. Je l'ai trompée et j'ai regretté. J'en ai bavé pendant six mois, ça a été dur. Et je me suis toujours dit que j'essaierais de ne plus jamais tromper une fille parce que ça fait mal qu'elle nous laisse. On veut faire les fiers mais, quand on aime quelqu'un, ça fait très mal et je me suis rendu compte que même moi, j'avais un coeur", a-t-il admis.

Julien Bert a ensuite expliqué que sa première fois "était très glauque", car elle s'est passé alors qu'il était très jeune. Il a donc évoqué sa deuxième fois, survenue à l'age de 12,5-13 ans : "J'étais déjà très précoce. Je débordais de testostérone. Toute la journée, après ma première fois, je chantais I believe i can fly. Puis j'avais changé de démarche. Je me prenais pour un bonhomme."

Le candidat de télé-réalité nous a ensuite révélé la plus belle chose qu'il a déjà faite par amour et son pire rendez-vous.

