Nabilla enceinte : son baby bump a bien poussé, la preuve en photo !

Depuis l'officialisation de sa grossesse au mois d'avril, Nabilla partage sur les réseaux sociaux de tendres instantanés de sa grossesse. L'amoureuse et désormais épouse de Thomas Vergara entame son cinquième mois et s'affiche toujours aussi fraîche et pimpante. Jeudi 30 mai 2019, la brunette de 27 ans a de nouveau fait sensation sur Instagram en dévoilant son baby bump.

C'est en total look noir que la belle Nabilla a pris la pose dans les rues de Londres. Chaussée de baskets à plateforme, elle a opté pour un crop top et un legging taille haute moulant son ventre bien arrondi de future maman. Une tenue sobre et surtout confortable pour un événement de sa grossesse : son premier cours de Pilates pré-natal. En commentaires de cette nouvelle photo, la jeune femme a reçu de nombreux compliments. Certains internautes ont même souligné la belle poussée de son baby bump.