Nabilla enceinte : Confidences sur son bébé qui bouge !

Lundi 20 mai 2019, Nabilla Benattia a ému ses fans en dévoilant sur Snapchat qu'elle avait senti son bébé bouger pour la première fois. La belle brune qui a illuminé Cannes il y a quelques jours a de nouveau fait des confidences sur sa grossesse et sur cette grande nouveauté sur le réseau social.

"Je suis juste trop contente, car je commence à sentir mon bébé qui bouge. C'est trop mignon", a-t-elle tout d'abord lancé. La jolie brune, ravie de ce nouvel échange avec son enfant, s'est même amusée à lui demander des indices sur son identité. Elle a expliqué à ses internautes : "Je lui ai demandé de donner un coup de pied si c'est une fille et deux coups de pied si c'est un garçon. Mais il n'a pas répondu." Quelle maman n'a pas tenté la même chose que Nabilla lors de sa grossesse ? Il y a quelques jours, toujours sur Snapchat, l'ex-star de télé-réalité devenue femme d'affaires a révélé ne pas avoir de préférence concernant le sexe de son bébé.

Cette évolution enchante en tout cas Nabilla qui n'a pas connu que des heures faciles durant les premiers mois de sa grossesse. Elle confirme : "C'est assez dingue, car il commence vraiment à bouger. C'est un des meilleurs moments, car, au début, il y a les symptômes relous de la grossesse, et j'en ai encore certains... Mais quand il commence à bouger, c'est un peu la récompense. On se dit qu'il est là et c'est trop un kiffe."

Eh oui, les boutons, les nausées et autres désagréments valent toujours le coup !