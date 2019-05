Nabilla enceinte : Décolletée et sexy en haute couture, le prix de sa robe

En plein Festival de Cannes, Nabilla rayonne ! Un mois après avoir officialisé sa grossesse, la future maman s'est affichée radieuse, baby bump apparent, sur le tapis rouge dimanche 19 mai 2019. Avec son amoureux et désormais mari Thomas Vergara, l'ancienne candidate de télé-réalité a assisté à la première du film Une vie cachée de Terrence Malick.

Pour l'occasion, Nabilla avait mis le paquet. Cheveux en arrière effet mouillé, bouche rouge fatale et regard de biche, la belle brune de 27 ans affichait un visage de poupée. Mais c'est surtout son look qui a fait sensation. Au bras de son époux Thomas Vergara – en costume noir, chemise blanche, noeud papillon noir et mocassins Hermès –, Nabilla portait une longue robe de crêpe rose pâle et noir, à col de satin, manches fendues et maxi décolleté. Son ventre arrondi de femme enceinte, parfaitement moulé dans la tenue, n'est pas passé inaperçu.

Pour information, cette robe signée Alexis Mabille vaut 3245 euros et a été choisie pour Nabilla par la styliste Camille Seydoux, la soeur de la célèbre actrice Léa Seydoux. Sur le tapis rouge de Cannes ce soir-là, la belle a vécu "un moment magique" comme elle l'a indiqué sur Instagram.