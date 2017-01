Nabilla retournera bel et bien en prison pour "un coup de pub"

Nabilla Benattia a terminé 2016 en beauté ! Fin décembre, la belle brunette teasait un projet à l'autre bout du monde, et plus précisément du côté de New York. Invitant sur Snapchat ses fans à deviner ce dont il s'agissait, l'ex-star de télé-réalité s'est affichée aux côtés d'une célèbre star de la série Orange is the New Black, avant de se dévoiler (pense-t-on car elle ne montre pas son visage) dans le costume orange traditionnel de prison.

Nabilla de retour en prison ? La réponse est oui à en croire Thierry Moreau. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, mardi 3 janvier, le chroniqueur de Cyril Hanouna a confirmé la rumeur et donné quelques détails sur ce rôle. "Elle a effectivement tourné cette scène", explique le très bien informé chroniqueur, affirmant qu'il s'agit d'une séquence "de quelques minutes dans laquelle elle joue son propre rôle". Clin d'oeil (ou non) plus qu'appuyé aux tracas judiciaires qui avaient vu la bimbo être condamnée après avoir donné un coup de couteau à son compagnon Thomas Vergara, cette fameuse participation a fait sourire Cyril Hanouna. "C'est pas une pub pour des couteaux", a ironisé l'animateur de TPMP.

Un coup de pub pour Netflix

"C'est un peu un coup de com' de la part de Netflix en France qui veut mettre la série sous les projecteurs", croit savoir Thierry Moreau. De son côté, Nabilla n'a pas réellement confirmé, contrat oblige. Mais la starlette avait largement donné du grain à moudre, notamment en retweetant un article du site Elle qui évoquait justement cette participation jusqu'ici encore floue. Le 17 décembre, elle et son chéri avaient été aperçus aux Kaufman Astoria Studios, célèbre adresse new-yorkaise dans lequel ont été tournés Les Affranchis, Money Monster ou encore Hair. C'est à la sortie de ces derniers que l'on a également vu Taylor Schilling et Laura Prepon, les deux grandes vedettes du show Netflix. Les deux jours qui ont suivi, Nabilla et son amoureux ont joué les touristes dans Big Apple.