Nadja Auermann : Sa fille Cosima, une icône mode en devenir !

Iris Law (fille de Jude Law et Sadie Frost), Kaïa Gerber (fille de Cindy Crawford et Rande Gerber), Thylane Blondeau (fille de Veronika Loubry et Patrick Blondeau)... les filles de stars jouissent d'une cote élevée sur la planète Mode ! La tendance profite à une autre jeune femme : Cosima Auermann part à la conquête de l'industrie, soutenue par sa maman, l'icône allemande Nadja Auermann...

La fashionsphère assiste à la naissance d'un nouveau duo mère-fille ! Nadja et Cosima Auermann, qui le composent, ont profité d'un vernissage pour réussir une mission séduction. Le top model de 46 ans et sa progéniture étaient, ce mardi 11 avril, les invitées de marque du photographe Peter Lindbergh, artiste de l'exposition From Fashion to Reality. L'événement a eu lieu à la Kunsthalle München, à Munich. Irrésistible en robe noire, Cosima y a fait sensation au même titre que sa mère, vêtue d'une veste noire à queue de pie, d'une chemise blanche et d'un pantalon noir.

Cosima Auermann a 19 ans. Elle est la fille aînée de Nadja Auermann, née de la relation entre l'icône mode et son ex-compagnon Olaf Björn. Cosima a trois petits frères et soeurs : le premier, Nicolas, est né en 1999 du mariage de Nadja Auermann et de l'acteur allemand Wolfram Grandzeka.

Côté mode, Cosima est signée au sein de l'agence Viva Models Berlin. Son portfolio affiche ses différentes parutions dans la presse, dont une couverture de magazine et un éditorial publiés par l'édition italienne de Glamour.

Cosima y pose au côté de l'actrice et mannequin Marie-Ange Casta, la petite soeur de Laetitia Casta.