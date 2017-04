Kaia Gerber : La fille de Cindy Crawford fête le printemps avec Marc Jacobs

Kaia Gerber a été intronisée égérie de Marc Jacobs Beauty en septembre dernier. Elle est cette fois associée à Marc Jacobs Fragrances et prête son visage à Daisy, nom du nouveau parfum Marc Jacobs. L'adolescente de 15 ans partage l'affiche de la campagne publicitaire avec Dilia Martins et Sofia Mechetner. Les trois mannequins apparaîssent sur une série de photos signée Alasdair McLellan et dans un spot vidéo, réalisé par le photographe britannique.

Suite à l'annonce de sa collaboration avec Marc Jacobs Beauty, Kaia s'était mise en scène pour le lancement d'un nouvel highliner. Elle avait posé pour un autre grand photographe de mode, lui aussi britannique, David Sims.