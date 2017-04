Cindy Crawford et Lisa Rinna : Mamans fières de futures icônes mode !

La saison des awards 2016-2017 se prolonge ! L'industrie de la mode entre en jeu à la place du cinéma et honore ses icônes en herbe. Un avenir brillant se profile pour les enfants de Cindy Crawford et de Lisa Rinna, venus en famille..

Kaia Gerber, son grand frère Presley, Delilah Hamlin et sa petite soeur Amelia ont assisté ce week-end aux Fashion Los Angeles Awards 2017. La remise de prix organisée par le magazine Daily Front Row a eu lieu, comme les deux éditions précédentes, à l'hôtel Sunset Tower à West Hollywood. Presley Gerber y a reçu le prix de mannequin émergeant, le premier, sous les applaudissements de sa soeur et de leurs parents, Cindy Crawford et Rande Gerber.

Ravissante en robe bordeaux, Kaia Gerber a attiré tous les regards dès son arrivée au Sunset Tower. Comme la jolie brune de 15 ans, Paris Jackson, les sublimes filles de Lisa Rinna, les soeurs Hamlin, et Hailey Baldwin ont sorti le grand jeu. Paris, qui portait une robe Naeem Khan, une pochette Jimmy Choo et des sandales Sophia Webster, a remporté l'award de talent émergeant.

Anwar Hadid et sa mère Yolanda Hadid, lauréate du prix de maman de l'année, Brandon Lee (fils de Pamela Anderson et Tommy Lee) et Pyper America Smith (soeur de Lucky Blue Smith) étaient également de la partie.

Elle s'est prolongée au restaurant Mr Chow, antre de l'after party officielle des Fashion Los Angeles Awards. Paris Jackson y a célébré son 19e anniversaire, avec en prime la chanson "Happy Birthday" interprétée par Fergie !