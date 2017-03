Yolanda Hadid : La mère de Gigi et Bella devient coach de mannequins

Gigi et Bella Hadid sont deux des mannequins les plus sollicités de l'industrie de la mode ! Quelques décennies avant elles, leur maman et agent, Yolanda Hadid, y jouissait d'une impressionnante popularité. La ravissante quinqua mettra son expérience au profit d'aspirants modèles dans une nouvelle émission télé...

L'information est tombée ce mardi 21 mars : Yolanda Hadid s'associe à la chaîne Lifetime pour la production et la diffusion d'une émission consacrée à d'apprentis mannequins, intitulée Model Moms (un titre provisoire) ! Yolanda et son équipe d'experts entraîneront plusieurs ados aspirant à une telle carrière, ainsi que leurs mamans et futurs managers. Parents et enfants suivront un programme intensif de huit semaines. Chaque semaine, un prix de 5000 dollars sera mis en jeu.

La candidate gagnante de Model Moms remportera un contrat de management avec l'agence de Yolanda Hadid et l'occasion d'intégrer l'une plus prestigieuses agences de la planète, IMG Models, à New York, où sont signés Gigi, Bella et leur petit frère Anwar Hadid. Les deux jeunes femmes au board des modèles femmes, et Anwar au sein de la division Talent.

Yolanda Hadid s'apprête donc à faire son retour sur petit écran, après trois saisons dans Real Housewives of Beverly Hills. Aucune date de début de tournage ou de diffusion n'a été annoncée par Lifetime. Les futurs épisodes de Model Moms verront peut-être l'intervention de Gigi et Bella, top models superstars de 21 et 20 ans qui marchent dans les traces de leur mère.