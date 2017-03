Gigi Hadid et Zayn Malik : Les amoureux s'échangent des mots doux en vidéo

Gigi Hadid et Zayn Malik forment l'un des couples les plus influents de la planète Mode ! Ils s'y amusent ensemble en participant à la réalisation de leur première campagne publicitaire en commun. En coulisses, les amoureux s'échangent des mots doux et régalent la toile d'une adorable "PDA"...

La Public Demonstration of Affection ("démonstration d'affection publique" en français) s'est produite en marge du shooting de la campagne printemps-été 2017 de Versus Versace. Gigi Hadid, qui joue les photographes, a interviewé sa muse, Zayn Malik, entre deux prises. À la question "Quand tu es seul, qui veux-tu à côté de toi ?", le chanteur répond sans hésitation : "Toi."

"Merci bébé", lui dit Gigi, avant de compléter sa réponse : "Et notre chien." Zayn Malik confirme et ajoute à son tour : "Et parfois ma mère, elle cuisine bien... et les membres de nos familles en général. Je vous aime tous"

Zayn Malik partage l'affiche de la nouvelle campagne de Versus Versace avec le top model Adwoa Aboah.