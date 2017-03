Gigi Hadid fiancée ? Assortie à son Zayn Malik, et toujours la bague au doigt !

Après Londres, New York et Milan, la it girl du moment Gigi Hadid débarque à Paris. La star des podiums séjourne dans la capitale française en marge de la Fashion Week, avec son chéri Zayn Malik et sa soeur Bella Hadid.

Avant d'enchaîner les défilés, la bombe de 21 ans a présenté sa nouvelle collection en collaboration avec la marque Tommy Hilfiger, ce mardi 28 février. Toute de Tommy x Gigi vêtue, la jolie blonde a fait sensation sur le photocall de la soirée où elle a posé avec le célèbre couturier accompagné de son épouse Dee et sa fille Elizabeth, ainsi que le tennisman Julian Ocleppo. Des paillettes plein les yeux, Gigi irradiait de mille feux.

Souriante et détendue comme à son habitude, la meilleure amie de Kendall Jenner a fait tourner bien des têtes ce soir-là, mais il n'y a pas que son maquillage qui a attiré l'attention : la bague qu'elle arbore au doigt depuis quelques mois est venue attiser les braises des rumeurs qui courent au sujet des hypothétiques fiançailles du couple. À la fin de l'année passée, alors que l'on disait le chanteur de 24 ans prêt à s'engager pour la vie avec sa belle, un proche nuançait toutefois en indiquant que Gigi n'était pas prête à franchir un cap à un si jeune âge. Aurait-elle changé d'avis depuis ?

Si l'on ignore pour l'instant encore la réponse à cette question, toujours est-il qu'après avoir présenté sa collection, Gigi n'a pas tardé à filer retrouver son amoureux, avec qui elle a été photographiée à la sortie de son hôtel George-V avec sa soeur Bella. Tous les trois assortis dans leur tenue Tommy Hilfiger, ils sont allés dîner au restaurant La Perouse pendant que l'ex de Bella, le rappeur The Weeknd, se produisait sur la scène de l'AccorHotel Arena de Paris avant d'aller festoyer à l'Arc en compagnie de sa nouvelle chérie, la chanteuse Selena Gomez.

Coline Chavaroche