Bella et Anwar Hadid : Frère et soeur posent pour Zadig & Voltaire

Associée à son aînée Gigi sur les campagnes des maisons Moschino et Fendi, Bella retrouve un autre membre de sa famille sur celle de Zadig & Voltaire. Le top model de 20 ans partage l'affiche avec son frère de 17 ans, Anwar. Le jeune homme signé au sein de l'agence IMG Models apparaît ainsi sur sa toute première campagne publicitaire. Il inscrit ici une nouvelle ligne à son CV mode, qui affiche plusieurs parutions dans la presse et des participations aux défilés Moschino (à Los Angeles au mois de juin 2016) et FENTY PUMA by Rihanna (à Paris, en septembre dernier).

Bella Hadid a récemment participé à la Fashion Week de Paris en défilant pour Givenchy par Riccardo Tisci, Chanel et Alexandre Vauthier. Nommée mannequin de l'année 2016, la jolie brune commence 2017 sur les chapeaux de roues !