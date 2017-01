Gigi et Bella Hadid : Un duo irrésistible pour Moschino

Gigi et Bella ont vécu une folle année 2016, et se sont disputé le titre de Model of the Year. En 2017, elles unissent leurs forces et partagent l'affiche d'une nouvelle campagne publicitaire. Le styliste Jeremy Scott et la maison Moschino affolent la modosphère et les réseaux sociaux...

Cette planète Mode est déjà à quelques heures d'un nouvel embrasement ! Ce vendredi 6 janvier, commence à Londres une nouvelle série de fashion weeks, consacrées aux collections masculines automne-hiver 2017-2018. Du côté de Milan, Moschino prend la température en publiant sa campagne publicitaire printemps-été 2017, starring Gigi et Bella Hadid. Les mannequins de 21 et 20 ans ont été photographiés par Steven Meisel.

Les bombes portent les vêtements de la nouvelle collection estivale de Moschino, dévoilée fin septembre lors de la Fashion Week de Milan. Les deux soeurs ont participé au défilé.