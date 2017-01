Gigi et Bella Hadid : Tandem irrésistible pour Fendi et Karl Lagerfeld

Après Moschino, c'est donc Fendi qui fait appel aux services de Gigi et Bella Hadid ! Les deux top models de 21 et 20 ans figurent sur la campagne printemps-été 2017 de l'enseigne romaine, photographiée par son directeur artistique Karl Lagerfeld. Jelena et Isabella (les vrais prénoms de Gigi et Bella) y portent les articles de la nouvelle collection estivale de Fendi, pensée par Karl Lagerfeld et son bras droit, la directrice de création des accessoires et des collections masculines (et petite-fille des fondateurs Adele et Edoardo Fendi) Silvia Venturini Fendi.

Gigi et Bella Hadid avaient justement participé au défilé Fendi printemps-été 2017 durant la Fashion Week de Milan, en septembre dernier. Elles devraient retrouver les podiums à l'occasion de la semaine de trois jours consacrée aux collections haute couture pour les saisons printemps-été 2017, à Paris du 22 au 25 janvier.

Gigi Hadid ajoute également à son impressionnant portfolio les photos d'une énième campagne, cette fois pour Max Mara. La petite amie du chanteur Zayn Malik a aussi défilé pour la marque en septembre. Un show à l'issue duquel elle a avait victime des assauts de Vitalii Sediuk.