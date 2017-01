Gigi Hadid et Zayn Malik au naturel : La bombe se dévoile sans maquillage

Récemment sacrée mannequin de l'année, Gigi Hadid ne brille pas que sur les podiums. La bombe de 21 ans irradie aussi au naturel. Pour le prouver, la soeur de Bella Hadid a publié sur les réseaux sociaux des photos d'elle sans maquillage.

Accompagnée de son amoureux, l'ancien One Direction Zayn Malik, la belle a pris la pose sans make-up, les cheveux tirés en une queue de cheval disciplinée. Dans les bras de son chéri, Gigi semblait aux anges et tout simplement radieuse. Une beauté au naturelle qui a fait l'unanimité sur Snapchat, où elle a publié les clichés en question.

L'année commence visiblement très bien pour la jolie blonde, qui enchaîne les contrats avec les plus grandes marques de mode. Après sa collaboration avec Tommy Hilfiger pour une collection capsule, la fille de Yolanda et Mohamed Hadid a défilé pour la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret. Malgré sa maladie auto-immune, la star a aussi été recrutée pour la nouvelle campagne de pub Moschino, avec sa soeur Bella. La meilleure amie de Kendall Jenner est aussi la nouvelle égérie de la griffe italienne Fendi, après avoir posé nue pour la marque Stuart Weitzman.

Gigi n'est pas la seule à collectionner les succès puisque son chéri Zayn Malik a aussi été sacré meilleur nouvel artiste de l'année, le mois passé. La consécration pour le chanteur de 23 ans qui vole de ses propres ailes depuis qu'il a quitté les One Direction, il y a deux ans. Depuis qu'ils se fréquentent, Gigi et Zayn ont vu leur carrière professionnelle décoller. Inséparables, les deux tourtereaux, qui filent le parfait amour depuis plus d'un an, ne font presque rien l'un sans l'autre. Il faut dire que ça leur réussit ! Gageons que 2017 leur réserve encore de très belles surprises !