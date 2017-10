Nagui amoureux de Mélanie Page : Le couple tout sourire sur les Champs-Élysées

Nagui est toujours aussi amoureux de la belle Mélanie Page qu'il a épousée le 5 juin 2010.

Le 20 septembre 2017, alors qu'il descendait les Champs-Élysées avec son épouse à l'arrière d'un véhicule, l'animateur de 55 ans à la tête des programmes phares N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place (France 2) a eu l'idée de partager un selfie à deux sur son compte Instagram très suivi. Bien entendu, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que des milliers de like et des centaines de commentaires affluent vers le cliché romantique.

"Très beau couple", "On voit que vous êtes très amoureux, c'est beau", "Magnifique, les ombres de vos têtes forment un coeur dans le reflet de la vitre arrière", "Vous respirez le bonheur", pouvait-on lire dès les premières réactions à la publication.

Rappelons que trois enfants sont nés de la relation qui unit Nagui et Mélanie Page, Roxane (13 ans), Annabel (9 ans) et Adrien (5 ans). L'animateur est également le papa d'une jeune Nina (20 ans), fruit de ses amours révolues avec l'animatrice Marine Vignes.