Nagui en deuil : Son bel hommage à un collaborateur décédé

Nagui a annoncé une terrible nouvelle à la fin de l'émission Tout le monde veut prendre sa place (France 2) de ce mercredi 18 juillet 2018. L'un de ses collaborateurs de l'émission est décédé comme il l'a confié après que Marie-Christine a une fois de plus battu ses concurrents (87 victoires, pour 103 500 euros de gains).

Il s'agit de Simon, l'un des rédacteurs de Tout le monde veut prendre sa place. "Vous le savez, cette émission existe depuis très longtemps et l'équipe est constituée d'êtres humains. Et malheureusement, nous avons appris le départ trop tôt de Simon, qui était un éminent rédacteur de l'équipe. La curiosité, la générosité, l'ouverture d'esprit de Simon manquent déjà à l'équipe. Évidemment, toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. Simon, cette émission, c'est pour toi", a confié avec émotion le fervent supporter des Bleus.

Nous adressons toutes nos condoléances aux proches de Simon et à l'équipe de Tout le monde veut prendre sa place.