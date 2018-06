Nagui : Son accident à moto pour éviter des fans, "Un vrai moment de solitude"

Depuis 2006, Nagui anime avec enthousiasme Tout le monde veut prendre sa place. Chaque midi sur France 2, le présentateur de 56 ans enchaîne les anecdotes surprenantes et hilarantes aux côtés de ses candidats. Le 6 juin 2018, il n'a d'ailleurs pas dérogé à la règle et a révélé avoir été victime d'un accident qu'il n'est pas près d'oublier...

C'est en présentant Jean-Yves que Nagui s'est lancé en définissant son accident comme un "vrai grand moment de solitude". Alors qu'il profitait d'une journée à Saint-Tropez en plein été, l'animateur de Tout le monde veut prendre sa place a été rapidement assailli par des fans. C'est en voulant s'échapper de toute cette foule après avoir signé des autographes qu'il a totalement perdu le contrôle de sa moto. "Il y a la possibilité de bloquer le guidon avec un cadenas. (...) Je démarre, je m'en vais mais... je n'enlève pas le cadenas ! Tant que j'allais droit, ça allait. Au premier virage, le guidon est totalement bloqué et là je me mange, je me rétame mais comme une crêpe."

Fort heureusement, plus de peur que de mal ! Nagui s'est vite remis de cet accident de moto. "Il y a eu des âmes généreuses qui sont venues aider parce que pour la remonter, c'est absolument impossible", a-t-il conclu.