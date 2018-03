Nagui tabassé et hospitalisé pendant un concert : "Je ne me souvenais de rien"

Mardi 20 mars, Nagui était invité dans C à vous sur France 5. L'animateur fou de musique y a raconté une anecdote qui fait un peu froid dans le dos.

C'était en 1985, lors d'un concert en plein air de Bruce Springsteen. Nagui s'y était rendu afin de faire un reportage pour France 3 Nice Côte d'Azur. Et celui-ci a très mal tourné. Il explique : "À la fin du concert qui durait 4 heures, on va pour ranger le matériel afin de faire du montage et là il y a un jeune homme par terre qui est en train de prendre trois ou quatre coups de matraque par les gens de la sécurité." Plutôt que de rester les bras croisés, l'homme aujourd'hui âgé de 56 ans "s'est pris pour un reporter" et a dit à ses équipes de filmer la scène. C'est là que tout a basculé.

"Évidemment, les mecs de la sécurité ont arrêté de s'occuper du monsieur, ils se sont retournés vers nous et ils ont explosé la caméra. Je me suis retrouvé en face d'un mec de la sécurité qui avait une espèce de nerf de boeuf et j'entends une voix derrière dire : 'Éclate-le.' Là, je ne me suis plus souvenu de rien, j'ai été à l'hôpital de Montpellier et j'ai passé la nuit en observation", a-t-il poursuivi.

L'animateur tant aimé des Français a ensuite indiqué qu'il n'y avait eu aucune poursuite judiciaire. "J'en ai parlé au tourneur qui est un ami et il m'a dit : 'Oh tu sais les mecs de sécurité, on ne sait pas où on les choisit.'" Quelle drôle de réponse...