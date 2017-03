Najat Vallaud-Belkacem, mère de jumeaux : "Je n'ai cessé de remercier le destin"

Le 1er mars, Najat Vallaud-Belkacem a publié un nouveau livre intitulé La vie a plus d'imagination que toi (chez Grasset). La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche y parle, un peu, d'elle et de sa vie, notamment de maman...

Bien sûr plus rien n'a été pareil

Très discrète sur sa vie privée, Najat Vallaud-Belkacem fend l'armure dans son livre, évoquant son enfance au Maroc jusqu'à ses études en France et sa brillante carrière politique. Entre ses combats, ses réussites et ses échecs, elle parle aussi de sa vie personnelle. Une année a tout particulièrement marqué son existence : celle de la naissance de ses jumeaux. "2008 vous a vu naître, mes deux passions impatientes de pointer le bout du nez. C'est que vous deviez être à l'étroit là-dedans et pas mal secoués par une maman toujours en vadrouille qu'il a fallu forcer à s'arrêter et à pratiquer l'immobilité horizontale prolongée, pour changer. Vous êtes arrivés sans crier gare et bien sûr plus rien n'a été pareil", écrit-elle.

Vous aviez la chance d'être deux

Najat Vallaud-Belkacem, mariée à Boris Vallaud, a alors donné naissance à des jumeaux. "Vous aviez la chance d'être deux. Le choix du roi, n'a-t-on cessé de me répéter. Alors on vous a choisi des prénoms de roi et de reine [Louis et Nour, NDLR], surtout pas de jaloux. Il paraît que la jalousie est fréquente dans les fratries, que dire des jumeaux ! Depuis, ce hasard de la gémellité, je n'ai cessé d'en remercier le destin, y voyant d'abord l'assurance que vous n'êtes jamais seuls, même durant les longues absences de vos parents", ajoute-t-elle.

La vie, pour eux, aura plus d'imagination que moi

Si ses enfants sont encore jeunes, cela n'empêche pas la ministre de penser à leur avenir, aussi bien professionnel que personnel. Ainsi, elle écrit : "Ils se choisiront des amis, un métier, une ville, une passion qui, peut-être, emportera tout sur son passage, une religion ou pas, ils se feront leur idée de l'existence, ils voyageront, ils se forgeront leurs convictions politiques, ils partiront à l'étranger et, peut-être, fonderont une famille ailleurs, ils reviendront La vie, pour eux, aura plus d'imagination que moi, encore une fois."

Thomas Montet