Naomi Campbell en larmes à la télé : La panthère craque en direct

Naomi Campbell n'a pu retenir ses larmes lors de son passage dans l'émission Che Tempo Che Fa, diffusée à la télévision italienne ce dimanche 12 mars. Le top model, splendide dans une robe bleue qui soulignait sa silhouette sculpturale, s'est mise à pleurer alors qu'elle évoquait sa regrettée amie Franca Sozzani, rédactrice en chef de l'édition italienne du magazine Vogue.

La papesse de la mode est malheureusement décédée le mois dernier, à l'âge de 66 ans, des suites d'une longue maladie. En témoignent quelques photos extraites du show, la bombe est apparue complètement bouleversée pendant son interview avec l'animateur Fabio Fazio.

La panthère en a profité pour rendre hommage à la célèbre journaliste de mode, qui a été l'une des premières à mettre en lumière des mannequins noirs. En 2008, elle avait notamment publié un numéro spécial, intitulé Black Issue, composé uniquement de mannequins blacks. Malgré les critiques, le magazine avait connu un tel succès qu'il avait été réimprimé en Allemagne, aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni.

Naomi, qui a aussi évoqué le styliste italien Gianni Versace et l'ancien président Nelson Mandela, a séché ses larmes après que l'animateur lui a apporté un mouchoir ainsi qu'un gros bouquet de fleurs. Le mois dernier, le mannequin britannique d'origine jamaïcaine était bien sûr présent pour l'enterrement de Franca Sozzani, auquel assistaient aussi l'ancienne Spice Girl Victoria Beckham et la styliste Donatella Versace.

"Mon seul et unique ange Franca Sozzani, nous saluons ton courage et ta détermination ainsi que ton élégance, ta passion et ta dignité. Il y a tant de choses bien à dire de toi, par-dessus tout, sache que ton amitié infaillible, vierge de tout jugement, restera à jamais dans mon coeur. Tu n'as jamais menti et c'est extrêmement rare et difficile à trouver. Repose en paix mon ange, ton voyage ne fait que commencer, je t'aime", écrivait-elle à l'annonce de sa mort.

Coline Chavaroche