Naomi Campbell : Icône scintillante au côté d'Isabelle Huppert

Vendredi 10 novembre, Pirelli a célébré le lancement du Calendrier Pirelli 2018 ! L'événement s'est déroulé au Manhattan Center, à New York. De nombreuses célébrités s'y sont rendues, à commencer par les mannequins stars du calendrier, Naomi Campbell et Diddy. Renversante dans une robe rouge Monse fendue, l'icône britannique de 47 ans a illuminé le photocall et brillé de tout son éclat, palliant l'absence remarquée de l'actrice Lupita Nyong'o, autre visage du calendrier.

Isabelle Huppert s'est, elle aussi, présentée aux photographes de la soirée. Vêtue d'une robe noire Haider Ackermann, l'actrice de 64 ans, à l'affiche cet été du film Barrage et prochainement dans Eva et La Caméra Claire (en salles les 21 février et 7 mars 2018) a eu le privilège de découvrir les images du Calendrier Pirelli 2018.

S'inspirant du conte Alice aux pays des merveilles, le photographe Tim Walker et ses modèles émerveillent la modosphère.

Le 45e gala du Calendrier Pirelli était précédé d'une conférence de presse, à laquelle ont participé Diddy, une Naomi Campbell vêtue d'une robe Christian Dior, ainsi que l'acteur Djimon Hounsou.