Isabelle Huppert tourne avec sa fille Lolita : "Il ne faut pas se l'interdire"

Sept ans après Copacabana, Isabelle Huppert (64 ans) et Lolita Chammah (33 ans) se retrouvent à nouveau, mère et fille, devant la caméra. En l'occurrence, celle de Laura Schroeder pour son film Barrage (en salles le 19 juillet), l'histoire d'une jeune maman trentenaire (Lolita Chammah) qui tente de se reconstruire avec sa fille (jouée par Thémis Pauwels) et de se réconcilier avec sa mère (Isabelle Huppert). Interrogées par Grazia sur ces retrouvailles devant la caméra, les deux complices se racontent.

Isabelle Huppert, que l'on retrouvera aussi chez Michael Haneke et son film Happy End, avoue par exemple avoir ressenti "de l'intérêt et aussi, forcément, un peu de suspicion" lorsque le projet lui a été proposé. "On se demande forcément si ce n'est pas une fausse bonne idée ou de la facilité. Mais cette facilité a aussi son évidence. Il y a du plaisir à jouer ensemble, il ne faut pas se l'interdire." Et voilà comment l'aventure a débuté.

En plateau, leur relation ne change pas, le professionnel croise le personnel. "Je continue de l'appeler maman !", assure même Lolita Chammah, confortée par sa mère. Pourtant, ce n'était pas gagné, comme se souvient Isabelle à propos de son premier face-à-face avec sa fille devant une caméra étrangère. "Nous tournions notre première scène dans un restaurant. Nous n'arrêtions pas de rire. On ne pouvait pas se concentrer... Ça nous paraissait tout à coup dérisoire, presque ridicule. La fiction semblait de trop", se remémore la mère de famille. Il en ressortira pourtant un très beau film sur la relation mère-fille...

À l'instar des Garrel, Huppert et Chammah pourraient aussi devenir un véritable couple de cinéma. Et pas seulement en tant qu'actrices. "Quand je tourne avec Lolita, souvent je me dis que j'aimerais la filmer, avoue Isabelle. Je ne sais pas si je le ferai un jour, je ne sais pas si j'ai ce talent, mais cette envie de la filmer quand on est ensemble toutes les deux sur un plateau, c'est une chose à laquelle je pense extrêmement souvent..." L'avenir nous dira si le fantasme deviendra réalité.

