Natacha Atlas : Que devient la chanteuse de "Mon amie la rose" ?

Interrogée par le quotidien local, Natacha Atlas est revenue sur le succès de sa reprise de Mon amie la rose, un titre de Françoise Hardy, et a évoqué sa carrière et ses projets. La chanteuse belgo-égyptienne de 54 ans continue de se produire avec son groupe Transglobal Underground.

"Je suis heureuse que le groupe ait pu se reformer dans sa composition originale pour cette tournée anniversaire [25 ans d'existence et une tournée mondiale, NDLR]. À l'heure du Brexit et de Donald Trump, l'engagement antifasciste et antiraciste de nos chansons est plus que jamais d'actualité", a-t-elle confié alors qu'elle se produisait le 11 juillet 2018 à l'inauguration de l'exposition du Grimaldi Forum intitulée L'Or des pharaons. Avec son groupe, lancé en 1991 mais qu'elle a rejoint en 1993, la star dit vouloir continuer à représenter une musique fusion aux messages forts.

Natacha Atlas, qui a reçu l'aide d'Ibrahim Maalouf en 2015 pour son disque Myriad Road, est aussi revenue sur l'énorme succès de sa reprise orientalisante de Mon amie la rose, pour laquelle elle avait reçu une Victoire de la musique. "Ma mère adorait Françoise Hardy et particulièrement cette chanson. On voulait faire une reprise avec Transglobal Underground et c'est ce titre qui s'est imposé. En plus de la Victoire, cela m'a permis de rencontrer Françoise Hardy qui a été très gentille et m'a dit qu'elle préférait ma version à la sienne. (...) Le succès de cette reprise a été une totale surprise", a-t-elle raconté.

La chanteuse confirme travailler sur un nouveau disque solo mais aimerait bien que son groupe planche aussi sur un opus en modernisant leur son.

Thomas Montet