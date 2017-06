Natasha Andrews : Qui est vraiment la chérie de Pierre Niney ?

Australienne implantée à Paris, actrice et photographe, Natasha Andrews n'est pas que la chérie de Pierre Niney. C'est pourtant très souvent au côté de ce dernier, et rarement seule, que l'on croise cette jolie et douce brunette. Mais alors, qui est-elle ? Pour le magazine Millenials, la belle Australienne a accepté de dépeindre son quotidien, entre ses projets photo, ses castings et son amour pour le vegan.

On apprend ainsi que Natasha débute sa journée à 6h30 par une séance de yoga toute particulière, l'ashtanga. "Elle fait partie intégrante de mon quotidien car elle me permet d'aller bien, de me rendre compte si quelque chose ne va pas", explique-t-elle. Elle livre ses adresses favorites, du Wild & The Moon qui est intégralement vegan à Soya, une cantine bio où elle va régulièrement avec son chéri, en passant par La Closerie des Lilas, son endroit préféré pour un dîner en amoureux. Et pour cause : "C'est le restaurant où m'a emmenée mon amoureux pour le premier rendez-vous sérieux."

La jeune comédienne, notamment vue dans la série écrite par Pierre Niney Casting(s) et au cinéma dans Le Grand Jeu ou Magic in the Moonlight, confie également adorer cuisiner et trouver refuge dans sa maison de campagne dans l'Eure, où elle essaie de se rendre le plus souvent possible. Sa journée, partagée entre ses photos et ses castings, se conclut peu après 22h. "À 80% du temps, je m'endors tôt, bien avant minuit. Avant de dormir, je peux discuter avec mon mec ou regarder la télé, mais une chose est sûre : j'ouvre toujours un livre", avoue celle qui vit encore au rythme australien : levée tôt et couchée tôt.

Reportage à retrouver dans Millenials, numéro de juillet/août 2017.