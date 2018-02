Natasha St-Pier : Acrobaties risquées avec son fils Bixente !

Sur le réseau social Instagram, Natasha St-Pier affiche fièrement sa nouvelle et grande passion : le yoga. Et pour le coup, c'est elle se montre dans toutes les postures. La belle Québécoise de 36 ans fait même souvent participer son fils Bixente, lequel a fêté son deuxième anniversaire en novembre dernier.

Et apparemment ça amuse beaucoup le petit garçon. La preuve avec des clichés postés par sa mère le 3 février. On peut voir Bixente participer aux exercices de détente de la chanteuse, parfois dans des positions assez risquées. Mais le bonhomme n'a pas froid aux yeux. Mieux, il a la banane. En commentaires, les abonnés et fans de la star sont tout aussi gagas. "J'adore quand vous faites du yoga tous les deux", "Bixente est très costaud quand même ! Il te ressemble physiquement et il est sportif comme ses parents ! Un beau p'tit gars qui va faire des ravages", peut-on lire.