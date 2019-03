Natasha St-Pier : son fils Bixente a bien grandi !

Le 13 novembre 2015, Natasha St-Pier donnait naissance à un adorable petit Bixente, fruit de son union avec le pompier Grégory Quillacq. Depuis, son petit garçon a bien grandi et est aujourd'hui âgé de 4 ans. Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de la chanteuse québécoise, on peut voir son fils tout blond rire aux éclats à la plage. "Ce rire qui vient du coeur, cette capacité à s'amuser de tout. Et si on ne le perdait pas avec l'âge...", avait écrit la passionnée de yoga en légende.