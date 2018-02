Natasha St-Pier : Rare photo de Bixente dans les bras de son papa, chevelu

Natasha St-Pier a délaissé le Sud-Ouest de la France, où elle s'est installée avec son mari pour retrouver son Canada natal à l'occasion d'une tournée. La chanteuse n'a pas manqué d'emmener son amoureux et son fils dans ses valises.

Sur Instagram, l'interprète de Je n'ai que mon âme a posté une photo trop craquante de son fils Bixente, aujourd'hui âgé de 2 ans, dans les bras de son papa Grégory. Le mari de la chanteuse, ex-pompier et de plus en plus chevelu, était ravi de visiter le Biodome de Montréal avec son petit garçon. Il faut dire que le couple a connu plusieurs mois de frayeur après avoir appris que Bixente souffrait d'une malformation cardiaque, nécessitant une opération à coeur ouvert. Tout cela est aujourd'hui derrière eux !