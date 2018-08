Natasha St-Pier : Mariage en vue avec Grégory !

Avec son mari et son fils Bixente, qui fêtera bientôt ses 3 ans, Natasha St-Pier semble avoir trouvé son équilibre. Elle prévoit même de célébrer ses dix ans d'union avec un mariage religieux en 2021 : "On souhaitait se marier religieusement beaucoup plus tôt, mais la vie nous a un peu rattrapés. Ce n'est pas plus mal. Dix ans, c'est un chiffre rond, symbolique."

Le nouvel album de Natasha St-Pier, Thérèse de Lisieux : aimer, c'est tout donner, sortira dans les bacs ce 3 août 2018.