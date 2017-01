Nathalie Marquay-Pernaut, Annie Cordy et les VIP agissent pour les enfants...

Pour son édition 2017, le gala de l'association Enfant Star & Match, fondé il y a déjà plus de dix ans par Fabrice et Barbara Ravaux, a pu compter sur la présence de plusieurs célébrités lors d'une réception qui s'est tenue le 28 janvier.

C'est au sein du chic l'hôtel Carlton à Cannes, que le gala de l'association a eu lieu. On a pu voir Leee John du groupe Imagination, Jérôme Anthony, Leroy Gomez, Nathalie Marquay-Pernaut, le chanteur Yannick, Léa François, Philippe Risoli, Véronique de Villèle ou encore Annie Cordy, Vanessa Valence, Stéphanie Pareja, Muriel Belgy, José Curti, artiste peintre, Didier Saba, un artiste verrier qui a offert un sculpture pour la tombola lors du dîner de gala et l'ambiance musicale était assurée par Jeff LM, le DJ de la soirée.

Les bénéfices de ce dîner, incluant le prix du dîner, les tickets de la tombola, les dons des personnes privées et des partenaires comme les enseignes Carrefour Market ou Burger King, serviront à offrir des vacances aux enfants. Au quotidien, l'association a pour objectif d'initier, de favoriser et d'encourager la pratique du sport (essentiellement le tennis, les Ravaux sont propriétaire d'un club de tennis) pour les enfants malades, sans restriction de pathologie et dans toute la France.

Thomas Montet